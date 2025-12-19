Кабинетът подаде оставка:

По-тежка присъда за Рангел Бизюрев по делото "Цалапица"

19 декември 2025, 14:25 часа 281 прочитания 0 коментара
По-тежка присъда за Рангел Бизюрев по делото "Цалапица"

Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството в Цалапица. Съдът в Пловдив обяви решението си като втора инстанция, с което подсъдимият за тежкото престъпление отпреди година и половина получава 17 години затвор. Преди това Окръжният съд определи по-малко наказание в размер на 15 години лишаване от свобода.

ОЩЕ: "Шамар в лицето": Майката на убития Митко от Цалапица за полицая, който осъди МВР

След протест на прокуратурата и жалба на защитата сега висшите магистрати са потвърдили, че единствено Рангел Бизюрев е нанасял удари в лицето и тялото на жертвата Димитър Малинов. Потвърдена е и причината за смъртта - задушаване след счупване на носа, настъпило в рамките на 5 до 7 минути, което отхвърля твърденията на близките на момчето, че той е бил заровен жив.

В мотивите си съдиите посочват, че убийството не е извършено с квалификацията "особена жестокост" и затова не се прилага наказанието "доживотен затвор".

ОЩЕ: „Подигравка“: Майката на Митко от Цалапица иска доживотен затвор за убийците на сина й

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Апелативният съд завишава с две години присъдата на Бизюрев заради опитите му да прикрие следите от престъплението и заради факта, че без угризение на следващия ден той е заминал на море. Потвърдена е сумата на присъденото обезщетение за близките на жертвата в размер на 530 000 лв.

Присъдата подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд, съобщи БНТ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Цалапица убийство Димитър Малинов Рангел Бизюрев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес