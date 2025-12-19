Спорт:

Скрит в камион с храни: Близо 164 кг хероин не влезе в България

Турските власти на митническия пункт Гюрбулак на границата с Иран предотвратиха опит за нелегален трафик на 163,9 килограма хероин, предназначен за България и превозван транзитно през Турция, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БГНЕС.

Наркотикът е открит в товарен автомобил, превозващ консервирани хранителни продукти за българския пазар.

Камионът е пристигнал от Иран и е бил подложен на щателна проверка на турската митница с участието на екипи на областната жандармерия в Догубеязит и служители на Дирекцията за охрана на митниците.

Документите сочат, че превозът е предназначен за България, но при инспекцията митническите служители са открили хероина, укрит в 1152 пластмасови буркана, подредени в 48 кашона.

Шофьорът на тира – ирански гражданин – е задържан и срещу него е повдигнато обвинение за наркотрафик.

Спасиана Кирилова
