19 декември 2025, 14:56 часа 397 прочитания 0 коментара
Задържаха мъж в София, разпространявал порнографски материали с деца

Мъж на 29 години, който не е известен на органите на реда, е задържан в София. Това е станало, след като е разкрит IP адрес, от който са се разпространявали файлове с порнографско съдържание, за което са използвани видимо малолетни и непълнолетни лица. Това съобщиха от СДВР. След предприети незабавни действия веднага е установен точния физически адрес, от който се използва този IP адрес.

Органите на реда разкриха, че при претърсването са иззети множество компютри, лаптопи, цифрови преносители с материали, които съдържат порнографско съдържание с деца.

Засега не се знае дали мъжът е участвал и заснемал клиповете. Установено е, че от засечения IP адреса се свалят и качват видеоклипове.

Предстои материалите да бъдат докладвани в Районната прокуратура и да се назначат експертизи.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
