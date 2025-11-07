Катаджии по границите дебнат за нарушители и им връчват фишове

През следващите три дни, до неделя включително, ще има засилени полицейски проверки в районите на граничните контролно-пропускателни пунктове и в граничните зони. Това съобщи комисар Мария Ботева, замесник-директор на "Пътна полиция ", цитирана от БГНЕС.

Целта е да бъдат връчени невръчени електронни фишове и наказателни постановления на български и чужди граждани, като ще има възможност глобите да се плащат на място чрез мобилни ПОС терминали.

Проверките са част от по-мащабна кампания. В момента тече първата десетдневка, която приключва на 10 ноември и е с акцент върху нарушенията, извършвани от пешеходци.

От 11 ноември започва втора десетдневка, която ще бъде насочена основно към контрола на пешеходците и поведението на водачите спрямо тях като уязвими участници в движението, посочи Ботева.

“Няма значение, че имаме десетдневки с определени акценти. Всеки, който бъде установен в нарушение, спрямо него ще се прилага съответната отговорност, било то административно-наказателна или наказателна“, каза още Ботева.

