Катастрофа затвори пътя Смолян - Пловдив, има пострадали

Тежка катастрофа затвори за движение пътя Смолян – Пловдив. Пътнотранспортното произшествие е станало след 57-ия километър от трасето в района на чепеларското село Хвойна, където са се ударили лек автомобил с пловдивска регистрация и тежкотоварен камион. Има пострадали повече от едно лице, каза дежурният в Областното пътно управление в Смолян, цитиран от БНТ.

Към мястото на инцидента пътуват екипи на Спешна помощ и на Пожарната. Движението в участъка е спряно, докато служителите на реда и аварийните екипи обезопасяват района и оказват помощ на пострадалите. Причините за инцидента се изясняват.

На пътуващите се препоръчва обходен маршрут през Девин – Михалково – Кричим – Пловдив и обратно.

