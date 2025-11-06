Войната в Украйна:

Работник на ВиК е загинал при срутване на ров в Лясковец

06 ноември 2025, 20:15 часа 577 прочитания 0 коментара
Работник на ВиК е загинал при срутване на ров в Лясковец

Работник на ВиК е загинал при срутване на ров по време на отстраняване на авария в Лясковец, област Велико Търново. Върху мъжа са се срутили инертни материали, загинал е на място. Инцидентът е станал около 15 ч. днес, съобщи за bTV кметът на община Лясковец Васил Христов. От МВР също потвърдиха случая и съобщиха, че е образувано следствено дело.

На място се извършва оглед. Починалият мъж е на около 60 години от Лясковец. Проверка ще извърши и Главна инспекция по труда (ГИТ).

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
