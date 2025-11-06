Войната в Украйна:

На пешеходна пътека: Шофьор блъсна две жени

06 ноември 2025, 15:54 часа 186 прочитания 0 коментара
Шофьор е блъснал две жени, пресичащи на пешеходна пътека в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Инцидентът е станал на на булевард "Христо Ботев" и ул. "Позитано". Мъжът, управлявал автомобила, е с увреждане.

Още: Камион уби жена във Варна

Двете жени са транспортирани в болница с болки в краката.

Мъжът не е шофирал под влиянието на алкохол или наркотици. По първоначална информация вината е негова.

Спасиана Кирилова
