На пешеходна пътека: Шофьор блъсна две жени

Шофьор е блъснал две жени, пресичащи на пешеходна пътека в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Инцидентът е станал на на булевард "Христо Ботев" и ул. "Позитано". Мъжът, управлявал автомобила, е с увреждане.

Двете жени са транспортирани в болница с болки в краката.

Мъжът не е шофирал под влиянието на алкохол или наркотици. По първоначална информация вината е негова.