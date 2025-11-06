Мъртва след побой: Откриха жена, обявена за издирване

41-годишна жена е починала след побой в София. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ в столицата във вторник. Заподозрян е охранител на строежа. Според първоначалните данни той нанесъл удари на жената, която по-късно издъхнала от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан.

Още: По особено жесток начин: Мъж уби жена си в Дупнишко

По информация на Нова тв първоначално соченият за извършител отричал действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му. Жертвата е от София и е била обявена за издирване.

Образувано е досъдебно производство, предава БГНЕС.

Още: Искат постоянен арест за мъжа, заклал жена си