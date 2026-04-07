Кой сложи ореол на педофил на Калушев: Собственикът на OFFNews с ключови разкрития

07 април 2026, 10:27 часа 1248 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook
Собственикът на OFFNews Владимир Йончев публикува обширни разкрития кой стои зад публикуваните на 1 април от "Биволъ" части от аудиозаписи на сеанси, в които неназован човек е въведен и след това изведен от хипноза. По думите на Йончев, става дума за екоактивиста и председател на сдружението "Да запазим Корал" Атанас Русев. От публикацията става ясно още, че Русев е бил в сложни отношения със загиналия под връх Околчица Ивайло Калушев.

"Сеансът в Мексико, от който "Биволъ" публикува записи по случая "Петрохан", е бил с пещерняка Атанас Русев, научи OFFNews. На 1 април "Биволъ" публикува три парчета от запис, на които се чува единствено гласът на Невена Стаева. Статията бе озаглавена "Тайният оракул на политици: сеанси, записи и изповеди", пише в материала на Владимир Йончев.

И още: "Русев, който очевидно е източникът на статията на "Биволъ", сега описва практиките като черна магия и облъчване, но тогава толкова му е харесало, че е искал да участва в още такива сеанси и се е подложил на общо три хипнози." 

Още извадки от статията на OFFNews, която е подкрепена с принтскрийнове на постове в социалните мрежи както на Русев, така и на Калушев:

"Русев пише: "Скандално е, че политици са се ползвали услугите на "ламата". "Не споменява, че е прекарал месеци при "черните магьосници", живял е безплатно в тяхната къща и безплатно е минал курсове при тях, докато ги е убеждавал в уменията си в трансценденталната медитация."

"Двамата се скарват, но впоследствие отново се сдобряват и Калушев на три пъти кани Русев в Мексико, където той прекарва без да плаща дълго време и безплатно изкарва иначе доста скъпия водолазен курс при Калушев. ... Само ден по-късно Атанас Русев е хванат да източва картите на пещерите от компютъра на Калушев и е изгонен от Мексико. От тоя момент старият приятел Калушев се превръща в черен магьосник и педофил."

Владимир Йончев припомня и разказа на София Андреева, че именно Атанас Русев е подтикнал сина ѝ Валери да изфабрикува сигнала за педофилия, подаден 5 години след завръщането на Валери от Мексико. И отбелязва: "Докато прекарва времето си в Мексико, Русев не вижда нищо нередно, че там има деца."

Елена Страхилова Отговорен редактор
