Има ли задържани и провокации на митингите на "ДПС - Ново начало": Последни данни на МВР

09 декември 2025, 20:51 часа 348 прочитания 0 коментара
Към този момент няма данни за задържани хора или провокации на митингите на "ДПС - Ново начало" в страната. Това уточниха за Actualno.com от пресцентъра на МВР след като малко след 20.30 повечето от митингите под мотото "Не на омразата" и в подрепа на Пеевски и правителството приключиха. Всичките прояви на "ДПС - Ново начало" по страната са били с осигурено полицейско присъствие, добавиха още от пресцентъра на вътрешното министерство пред медията ни. 

В Кърджали дори имаше създадена организация на движението във връзка с провеждането на митинга, който събра най-много хора. 

Още от следобеда до приключване на събитието беше ограничено движението на пътни превозни средства по ул. „Отец Паисий“ /в участъка между улиците „Републиканска“ и Незнаен войн“/, по бул. „България“ /между ул. “Отец Паисий“ и бул. „Тракия“/. По тези улици беше забранено паркирането.

Съмненията за провокации

Припомняме, че преди дни от Движение БОЕЦ предупредиха, че се подготвят "ударни групи", с които Пеевски да атакува собствените си протести и да провокира етническо напрежение, да се вдигне градусът и "протестиращите" да тръгнат да търсят реванш в София в сряда, 10 декември.

Движение БОЕЦ предупреждаваше, че атаките щели да бъдат извършени от хора, които да се преструват на членове на движението. ОЩЕ: БОЕЦ предупреждава: Сигнали в МВР - Пеевски ще атакува собствените си протести за нагнетяване на напрежение

Деница Китанова
