"Кобра“ влезе в заложни къщи в София, разследват схема за финансиране на провокатори

09 декември 2025, 14:27 часа 130 прочитания 0 коментара
Полицейска акция срещу финансирането на протестите от 1 декември провежда отряд "Кобра" в столичния кв. "Люлин". Проверяват се финансови къщи, които предлагат бързи кредити и заложни къщи. 

Проверките са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици, съобщи БНТ.

Проверяват се редица подобни фирми в югозападните квартали на София.

Акцията е започнала в ранния следобед и все още няма информация за резултати от действията на полицията.

Сигнали за спешни родителски срещи

По-рано в социалните мрежи се почвиха сигнали на родители, които са получили покани за "спешни" родителски срещи в сряда (10 декември). За това алармира и народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков, според който става въпрос за организирана кампания, чиято цел е да възпрепятства хората да се включат в планирания за същия час национален протест.

"Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

