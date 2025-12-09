Опрощават ти дълга, ако станеш провокатор на протеста: СДВР за акцията в заложни къщи

СДВР дадоха подробности за акцията в заложни къщи в София, като директорът на столичната дирекция главен комисиар Любомир Николов обърна внимание, че са селектирали доста лица, които считат за организатори и такива, които ще организират групи за утрешния протест. "Силно се надявам да сме ги възпряли. Нашето мото е не да агресираме срещу протестиращите, а просто тези лица да не стигнат до протеста", каза Николов.

Заложните къщи - развъдник на провокатори

Николов уточни, че до този момент са проверени 10 финансови къщи, като са установени 43 служители в тях, а 34 от тях са криминално проявени лица. ОЩЕ: Ден преди протестите: Бюджетът мина на първо четене през комисия

"Искам да ви кажа, че получихме оперативна информация още преди протеста на 1 декември, че се набират хора, които са клиенти на такива къщи и поради задлъжнялостта им, те стават лесна плячка на набиращите срещу малка финансова облага или опрощаване на дължими суми, да вършат действия, за които ги принуждават", уточни Николов.

Според него именно тези финансови къщи генерират престъпност, а клиентите им са или наркозависими, или хазартнозависими лица.

"Впоследствие с тяхната задлъжнялост стават зависими, а от друга страна работещите в тези къщи много често прибягват до принуда, използвайки физическа сила, за да си съберат взиманията", добави Николов. ОЩЕ: "Кобра“ влезе в заложни къщи в София, разследват схема за финансиране на провокатори

Организацията за протеста утре

От СДВР дадоха информация и за обявения утре протест на "Продължаваме промяната". Те разполагат с информация, че от Софийския университет студенти ще тръгнат на шествие и ще се слеят с големия протест, а междувременно "Възраждане" са организирали шест автобуса с техни симпатизанти, които ще разполжат на стълбите на БНБ

"Следва да се отбележи, че организаторите проявиха разбиранре, че следва да работим съвевместно, за да може мероприятието да приключи благоприятно и са отворени да ни съдействат за изваждане на лица, които са с намерение да опорочат провеждането на събитието", каза главен инспектор Иван Георгиев. ОШЕ: От София до Кърджали и от Мюнхен до Брюксел: Ето къде ще са протестите на 10 декември