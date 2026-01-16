Лайфстайл:

Контрабандни цигари за над 12 хил. евро: Има арестуван

Служители на „Икономическа полиция“ задържаха 62-годишен мъж, в чийто автомобил са открити цигари без бандерол за над 12 хиляди евро, съобщиха от пресслужбата на дирекцията на МВР във Варна.

Операцията е реализирана тази сутрин, съвместно с екип на специализираните полицейски сили. Задържаният е криминално проявен, осъждан многократно и с висящо досъдебно производство за същото престъпление, за което е заловен.

При ареста в колата му е имало шест кашона, съдържащи 60 000 къса цигари. За БТА от полицията уточниха, че стоката е с чуждестранни марки.

Случаят е докладван на Районната прокуратура във Варна. Срещу мъжа е образувано ново досъдебно производство.

