Лъжат, не разследват: Адв. Николай Хаджигенов за трагедията “Петрохан – Околчица“ (ВИДЕО)

Лъжат, не разследват. Така в предаването Студио Actualno обобщи работата на прокуратурата и МВР по случаите “Петрохан“ и “Околчица“ адвокатът по наказателно право Николай Хаджигенов, един от създателите на гражданско сдружение “Ние идваме“, и една от водещите фигури на протестите през 2020 г. Той отговори на въпросите забрави ли българското общество за трагедията “Петрохан – Околчица“ и ще стигне ли разследването до обективната истина: “Нямам представа дали са го забравили, по-скоро не са, но то, българското общество е, накъдето го духне вятърът, натам се носи. Уплаши се ужасно, потресе се от убийствата, мина му. Сега вече скубе брадите на аятоласите. След два петъка ще прави нещо друго, което е крайно несериозно.

А тук имаме огромен проблем, извън това, че бяха убити шест човека. Има огромен проблем, който се вижда крайно ясно и за който хората в бранша говорим от десетилетия.

Репресивни, не разследващи

МВР, прокуратура, следствие, въобще всичките тия репресивни органи, те са репресивни органи, не разследващи органи. И те лъжат. Те създават проблеми, те не разследват.

Отидоха да гледат местопроизшествие първоначално с три трупа, после с още три трупа. И веднага се установи, че те са виновни във всички, буквално във всички земни грехове, пък са такива, онакива и т. н.

А бе аз не чух един от всичките тия кретени да изкаже съболезнования. Същевременно излъгаха за всяко друго нещо. И с това можем да затворим темата. Т. е. те няма да ги разкрият.

Белите петна са много. Аз, да си призная, не искам много да разследвам и аз случая, по простата причина, че нямаме факти. Фактите, с които разполагаме обаче, всички лъжат.

Лъжат с причина

Задайте си въпроса защо лъжат. Те лъжат с причина. Едната причина е очевидна – няма да го разследват. Защо няма да го разследват? Защо го обявиха за самоубийство, защо излъгаха за всяко нещо? Защо пускат парченца манипулирана информация? Защо?

Прикрива се всичко според мен. Отказвам да гадая какво точно се прикрива, но това се прави с причина, надхвърляща многократно обичайната неграмотност и некомпетентност в МВР, следствие и прокуратура. Аз от години разправям, че те не са тъпи и некомпетентни, те са неграмотни.“

Адв. Хаджигенов смята, че близките на загиналите петима мъже и едно дете, не просто могат, а задължително трябва да съдят инстиуциите. Каква е оценката му за състава и първите действия на служебното правителство на Андрей Гюров и дали Борислав Сарафов най-после ще освободи поста главен прокурор?

