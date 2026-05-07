Министър Дечев с подробности за акцията на Интерпол: В България е един от най-сериозните случаи (ВИДЕО)

07 май 2026, 14:46 часа 526 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нелегална фабрика за производство на лекарства в България е сред най-сериозните случаи, разкрити по време на международна полицейска операция на Интерпол срещу фалшивите лекарства, стана ясно от думите на вътрешния министър Емил Дечев по време на брифинг в Министерски съвет. В нея са открити и иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. За разкриването й министърът похвали работата на ГДБОП и СДВР. 

"ГДБОП е преустановила работата на четири сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международната операция Pangea", обяви министърът. Той добави, че еспертите на дирекция "Киберпрестъпност" са участвали в мащабната онлайн проверка на интернет пространството в рамките на спецакцията на Интерпол, проведена едновременно в 90 държави между 10-ти и 23 март 2026 г. 

Подробности за операция Pangea

Министърът изнесе информация, че при съвместните действия е прекъсната дейността на общо около 5700 уебсайта, страници в социални мрежи, канали и автоматизирани ботове, свързани с престъпници и използвани за маркетинг и продажба на незаконни лекарства.
"По данни на Интерпол иззети са близо 6.5 млн. непроверени или фалшиви лекарства, а стойността им прехвърля 15.5 млн. долара. Арестувани са 270 души в тази международна акция, неутрализирани са 66 престъпни групи, занимавали се с производство и разпространение на непроверени и нискокачествени медицински продукти", добави още Дечев. ОЩЕ: Интерпол удари България и 90 държави заради трафик на фалшиви лекарства
Деница Китанова
