Кой е Николай Найденов - предложението на Румен Радев за министър на правосъдието

Николай Найденов Найденов е номиниран за министър на правосъдието в проектокабинета на Румен Радев и "Прогресивна България". Той е на 51 години и е експерт с над 20-годишен стратегически опит в управлението на държавните институции, социалните реформи и международното право. В периода 2023-2024 г. заема длъжността заместник-министър на труда и социалната политика, пряко ръководи управлението на европейските средства по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програма „Развитие на човешките ресурси“.

Бил е главен секретар на ВСС и на КПКОНПИ

Бил е главен секретар на Комисията за противодействие на корупцията (КПКОНПИ), главен секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС) и началник на отдел в администрацията на Министерски съвет.

Още: Коя е Велислава Петрова-Чамова - предложението на Румен Радев за министър на външните работи

Представлявал е България пред институциите на ООН и Съвета на Европа. Избран е за заместник-председател на Правителствения комитет по Европейската социална харта в Страсбург.

Снимка: БГНЕС

Николай Найденов е магистър по „Право“ и по „Международни отношения“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава допълнителни специализации в областите на защитата на правата на човека, обществените поръчки и управлението на човешките ресурси.

Към момента е действащ адвокат с фокус върху правното обслужване на бенефициенти по европейски проекти.

Кои са останалите министри от кабинета "Радев" - вижте тук.

Още: Кой е Димитър Стоянов – предложението на Румен Радев за министър на отбраната?