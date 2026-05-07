Дронове от Русия в небето над Латвия изплашиха местните жители

Рано тази сутрин дронове са навлезли във въздушното пространство на Латвия от Русия, два от тях са се разбили, съобщават властите. Издадено е предупреждение до жителите на три региона на Латгалия.

Около 3:30 ч. сутринта, са получени няколко обаждания на телефон 112 относно пожар в петролното депо в град Резекне, пожарникари на място са предприели мерки за охлаждане на един от резервоарите, пише Delfi, позовавайки се на Държавната полиция и Държавната пожарна и спасителна служба.

По искане на Националните военновъздушни сили, е изпратено съобщение до жителите на общините Лудза, Балви и Резекне. Очевидци свидетелстват, че са се чували плашещи звуци през нощта, включително рев на двигатели от небето и звуци, наподобяващи самолети, експлозии, и мигащи светлини.

Председателят на общинския съвет на Резекне Гунтарс Скудра потвърди, че един от дроновете се е разбил в помещенията на клона на East-West Transit LLC в Резекне. Дронът е кацнал в празен резервоар за масло.

