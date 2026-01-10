Фалшиви 50-еврови банкноти на бензиностанция, една все още е в обращение

Фалшиви евро банкноти са установени в град Вълчедръм, област Монтана, като една от тях все още е в обращение, каза пред журналисти началникът на Районното управление в Лом главен инспектор Георги Петков. Банкнотите са били общо четири в купюри по 50 евро. Три от тях са установени и конфискувани, но една е изтекла в търговската мрежа.

Случаят е от 9 януари, когато служителка на бензиностанция в града е подала сигнал, че при ревизия са установили вероятно фалшиви банкноти. Полицията се задейства веднага и при проведените разследвания е установено, че служител на същата бензиностанция, в продължение на няколко нощни смени, е успял да подмени тези три банкноти, по една в три поредни смени. Той е признал и съдейства на служителите на реда. Намерен е и човекът от Вълчедръм, който му ги е дал.

В хода на разследването са открити данни за човек от Монтана, от когото са взети фалшивите банкноти. Той е намерен от полицията и при него са открити още 750 фалшиви евро.

Още: Икономист: Не се сбъдват апокалипсисите, които някои чертаеха за еврото

По случая е образувано досъдебно производство, разследването продължава.

„Целта на разследването оттук нататък е да се установи от къде са, кой ги е произвеждал, как са попаднали тук, има ли още и по възможност да се изясни къде са пласирани всички фалшиви банкноти, за да бъдат намерени и иззети“, заяви Георги Петков.

Ричард Алибегов: Секторът ни отдавна работи с еврото, но банките нямат наличност