Спорт:

Нов антирекорд: Хванаха шофьор, карал с 4,6 промила алкохол в кръвта

15 юли 2026, 15:47 часа 274 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нов антирекорд: Хванаха шофьор, карал с 4,6 промила алкохол в кръвта

Мъж в София бе заловен да шофира с цели 4,6 промила алкохол в кръвта, пише “24 часа“, като се позовава на източници от СДВР. Пияният шофьор бил спрян днес за проверка в с. Бистрица, което е част от Столична община. Минути преди обяд жители на селото подали сигнал на тел. 112, че кола се движи странно. Тя криволичела, шофьорът нямал ясна представа за дистанция с другите коли, нито се съобразявал с маркировката, разказа Любомир Минков от СДВР. Той обясни, че на сигнала се отзовали от столичното 8-о РУ. Полицаите бързо локализирали колата и шофьора. На мъжа бил подаден сигнал да спре, той се подчинил. Пробата му с дрегер показала цели 4,6 промила алкохол в кръвта. Мъжът, на 45 години, е задържан, даден му е талон за кръвно изследване. Още: Пиян шофьор вилня във Варна, размахал и пистолет

Затвор и глоба

Тъй като колата е негова лична, тя е иззета. Ако бъде признат за виновен за каране пиян, автомобилът ще бъде отнет в полза на държавата. Шофьорът може да получи и до 3 години затвор, както и да плати глоба от 500 до 2500 евро.

Снимка БГНЕС

4,6 промила алкохол в кръвта вероятно е рекордът за София. Преди 2 дни Камен Добрев удари 2 коли на метри от МВР, а пробата му с дрегер отчете 3,58 промила. Кръвният тест леко завиши промилите - до 3,59. От началото на годината в София 118 са хванатите да карат с над 1,2 промила алкохол в кръвта, отчете Минков. 56 от тях били с над 2 промила, добави полицаят. Още: Нова катастрофа в центъра на София - на мястото, където загина Филип (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той каза още, че вчера на бул. "Ломско шосе" хванати двама младежи, на 18 и 19 години. Те си спретнали гонка. Младежите са глобени с по 1500 евро, книжките им са взети за по година, а колите им спрени от движение за 3 месеца. При проверката се оказало, че единият от шофьорите, въпреки краткия си стаж зад волана, вече има катастрофа заради висока скорост. Тя била миналата година на бул. "Тодор Александров". Още: По 500 евро на всеки и ме пускате: Шофьор се опита да подкупи полицаи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Алкохол Пиян шофьор Пътна полиция дрегер
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес