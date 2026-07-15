Свободата ще му струва скъпо: 50 000 евро гаранция за Стоян Мавродиев

Софийска градска прокуратура взе спрямо бившия главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев мярка за неотклонение парична „гаранция“ в размер на 50 000 евро, съобщиха от прокуратурата. Същият е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, което ще рече длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай.

Мавродиев вече е в България от вчера след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт "Калотина". Преди седмица съд в Сърбия разреши екстрадицията му на закрито заседание. Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни.

Той е обявен за международно издирване от август 2024 г. във връзка с разследване на антикорупционната комисия за предполагаемо длъжностно присвояване на кредит за 150 млн. лева, отпуснат от държавната банка. По същото разследване беше арестуван и бизнесменът Румен Гайтански, но впоследствие беше освободен. Тогава съдът прие, че към онзи момент липсват достатъчно доказателства в подкрепа на тезата за извършено присвояване.

Прокуратурата не счита, че той ще се укрие

При определяне на мярката са отчетени събраните по досъдебното производство доказателства, обосноваващи налично предположение за съпричастност към вмененото деяние, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаленият интензитет на опасността от укриване, изминалият период от време след осъществяване на деянието, здравословното състояние на обвиняемия, както и останалите относими към преценката обстоятелства.

Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура. ОЩЕ: Стоян Мавродиев вече е в България