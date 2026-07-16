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Той отказа милиони евро, за да играе срещу Левски

16 юли 2026, 18:03 часа 282 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Той отказа милиони евро, за да играе срещу Левски

Левски победи първия си съперник в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига. "Сините" се наложиха над шампиона на Босна и Херцеговина Борац Баня Лука с общ резултат 5:1. Сега за тях следва сблъсък с румънския първенец Университатя Крайова, където се разиграва много интересна история. Според "Het Nieuwsblad" звездата на тима Щефан Байрям е поставил на пауза преговорите за трансфера си в белгийския Андерлехт, за да се изправи срещу Левски.

Щефан Байрям бави трансфера си в Андерлехт

Според информациите, офертата на Андерлехт за крилото на Университатя е за малко над 4 милиона евро. И все пак от Крайова искат поне 5 милиона евро за услугите на Байрям. Източникът разкрива още, че белгийският клуб е искал да приключи с ангажиментите си на трансферния пазар преди да започне с тези в Европа, но това няма да се случи именно заради Байрям.

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Левски - Борац

Байрям иска да играе в Шампионска лига с Университатя

От Андерлехт искат да привлекат флангови футболист, защото имат недостиг на тази позиция, но той бави сделката.  Самият Байрям е заявил, че метае да играе в Шампионска лига с Университатя. Така че, докато клубът от Крайова има шансове за влизане в основната фаза на "турнира на богатите", крилото остава там. Вторият мач на румънския отбор срещу Левски ще се състои чак на 28 юли и поне до тогава Андерлехт няма да получи конкретен отговор от Байрям.

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Шампионска лига Левски Андерлехт Университатя Крайова
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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