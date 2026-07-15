ВСС отново не се произнесе по отстраняването на Емилия Русинова

За втори път Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отлага произнасянето по дисциплинарното производство срещу и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова, съобщи говорителят на колегията Калина Чапкънова. Този път причината е била липса на кворум. "Двама от членовете на дисциплинарния състав са си направили отвод и тъй като днес има други членове на колегията, които са отпуск, няма как да бъдат запълнени тези две места", обясни за БТА тя.

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Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов, по времето, в което случаят „Осемте джуджета“ вече е публично известен. "Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая", добави Янкулов.

На 8 юли, за първи път, ПК на ВСС отложи за следващо заседание точката за временно отстраняване на Русинова.

Миналата седмица министърът на правосъдието Николай Найденов обясни относно отстраняването на прокурор Русинова, че това няма да се случи в законовия срок. "Но се надявам следващата седмица този въпрос да се разгледа. Нека не издавам намеренията си. Знам какво ще направя, ако не се съберат и не вземат решение за отстраняването й. В един процес има и елемент на изненада", каза министърът. ОЩЕ: Правосъдният министър слага край на "вечните" началници, чака нов ВСС през есента