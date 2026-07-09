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Искаме съдебната система да е от демократичен, а не от семеен тип

09 юли 2026, 8:39 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Искаме съдебната система да е от демократичен, а не от семеен тип

Искаме съдебната система да е от демократичен, а не от семеен тип. Думите са на министъра на правосъдието Николай Найденов. ОЩЕ: Правосъдният министър слага край на "вечните" началници, чака нов ВСС през есента

По думите на правосъдния министър планът минимум за следващите месеци включва новият състав на ВСС да започне интензивна работа по обективна оценка на досегашните избори и назначения.

"Искаме да подобрим начина по който се влиза в тази съдебна система, така че хората, които са на входа, да не се оказва, че трябва по средата да излизат заради липса на определени качества или начин по който са влезли", каза той.

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Правосъдие Правосъдна система Николай Найденов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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