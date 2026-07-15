"Те са на свобода в България": Говори адвокатът на съдените за шпионаж във Великобритания

Иван Стоянов и Ваня Габерова са на свобода и ще останат на свобода, тъй като никой няма претенции към тях в България. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Виктор Якимов, адвокат и консултант на осъдените за шпионаж българи. Великобритания освободи двама от българите, които бяха осъдени за шпионаж в полза на Кремъл. Иван Стоянов и Ваня Габерова са изтърпели половината от присъдите си и са били депортирани в България. Новината публикува The Telegraph.

Стоянов и Габерова са сред шестимата българи, осъдени на затвор заради участието им в една от най-големите руски шпионски операции. По поръчка на руското разузнаване, групата, ръководена от Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа. „Освободените Стоянов и Габерова са в България, където трябва да бъдат, където им е родината и където обичайно пребивават“, посочи Якимов.

Той обясни, че те не трябва да доизлежават наказанието си у нас. „Правото на предсрочно освобождаване е гарантирано във всяка една демократична държава и е редно да е така по отношение на всички, които имат срочни присъди. Такова право не е предвидено за онези, които имат доживотна присъда“.

Още: Великобритания не ни е уведомила официално за освободените българите, осъдени за шпионаж

„Тъй като живеем в демократично общество и сме усвоили демократичните правни системи на Западна Европа, целта на наказанието „лишаване от свобода“ е поправянето на дееца. И мисля, че би било твърде нехуманно, ако се настоява на тезата, че определено наказание не е постигнало целите си и някой трябва да го изтърпява повече, отколкото е предвидил законът“, коментира адвокатът.

„Те са на свобода и ще бъдат на свобода, тъй като никой няма никакви претенции към тях в България, защото деянието, което е извършено във Великобритания, не е наказуемо по българските закони. Обвинението е за шпионаж в полза на Кремъл и Москва. Присъдата е съвсем различна“, посочи Якимов.

Адвокатът обясни, че прочитането на присъдата е било публично и се е излъчвало по Sky News, Fox News и в интернет на 12 май 2025 година. „Присъдата беше прочетена от съдия Никълъс Хилиард“. По думите му съдия Хилиард е посочил, че Стоянов се е признал за виновен по конкретно обвинение, а не за участие в заговов.

„Съдията обясни, че присъдата му се налага въз основа на това, че е проявил небрежност. Обърнете внимание на термина „небрежност“. Не става въпрос за умишлено престъпление. Той е проявил небрежност, като не е знаел за какво ще бъде използвана информацията, която той предава. Тоест Иван Стоянов не е имал никакво отношение и никакво знание за това, което се случва, и че това, което върши, би могло да се окаже нередно“, посочи Якимов.

Още: Депортираните от Великобритания български шпиони може да са следващите мишени на Кремъл

„Казал го е съдия. Не го интерпретират медиите, защото е време да излезем от зоната на интерпретациите и да говорим с факти. Съдията го е казал ясно и точно: „Вие сте извършили деянието неумишлено.“ Това е съдебният акт“, допълни адвокатът.

По думите му след това съдията взема предвид всички смекчаващи обстоятелства, като казва: „Аз вземам предвид, че Вие сте далеч от родината си, далеч от Вашето семейство. Намалявам присъдата с 1 година и 6 месеца. Тъй като Вие признахте тези факти, на Вас Ви се полага 15% редуциране на присъдата.“ „Очевидно има някакво разминаване между медийната кампания и предварителното осъждане на нашите сънародници, и постановения съдебен акт. Дотук установихме първото несъответствие. Можем да стигнем и до това какво е довело до него и как е възможно някой да бъде осъден“, коментира Якимов.

По отношение на Иван Стоянов присъдата е за неумишлено престъпление, както се изразява съдията. Якимов обясни, „че Габерова е освободена по същите причини, но тя не е признавала. „Тя премина през съдебен процес, в който бяха доказвани твърденията, които са отправени“.

„Тя твърдеше, че участва в тази група при условията на посредствено извършителство - че е била използвана от някого, за да върши нещо, без тя да знае за какво може да бъде използвана тази информация. За коректност ще кажа, че съдът и съдебните заседатели не дадоха вяра на такава защитна теза“, обясни адвокатът.

Още: Развитие по шпионския скандал: Освободиха двама от шестимата българи във Великобритания

Якимов сподели, че е видял публикация в интернет, в която Габерова обявява, че се страхува за живота си. Затова не иска да навлиза в личното ѝ пространство. „Габерова е осъдена за шпионаж, а Стоянов е осъден за обстоятелствата, които признава. Но като цяло присъдата е четена за шпионаж по отношение на всички“, каза той.

„Когато в един съдебен процес участват шестима подсъдими, полето за интерпретация по отношение на това, което е вършил всеки индивидуално, би могло да бъде много широко и да се излезе извън това, което е правил. Например по отношение на Стоянов никъде не се спомена Христо Грозев“, сподели Якимов.

„По този повод, тъй като той също взе инициатива по време на обявяването, че са освободени, бих искал да успокоя Грозев, че за него не съществува никаква реална физическа опасност или каквато и да било друга“, допълни адвокатът.

По думите му процесът по освобождаване във Великобритания не е безконтролен. Той е подчинен на строги правила, които ние също сме възприели и в нашата пенитенциарна система. „Във Великобритания има 120 затвора и 78 000 затворници. Там има прекрасно подготвен персонал, който цели да ресоциализира и поправи осъдените и да ги върне в обществото така, че те да не представляват заплаха“, каза Якимов.