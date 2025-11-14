Войната в Украйна:

Мистериозна смърт: Мъж с рана на главата почина в болница

14 ноември 2025, 14:15 часа 666 прочитания 0 коментара
Мъж на 45 години от село Дреновец, община Ружинци, е бил забелязан да лежи в безпомощно състояние с травма на главата на шосето в селото, след което е откаран с линейка в болница във Видин. При предприетите реанимационни действия там мъжът е починал, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин, цитирани от БТА. 

Сигналът за лежащ на пътя човек е подаден в късните часове на 13 ноември от преминаващ по него шофьор на товарен автомобил. Незабавно към мястото бил изпратен екип на Районното управление на МВР от Белоградчик и линейка.

На място медиците констатирали травма на главата и откарали пострадалия в болницата във Видин, където той починал. На мястото на произшествието бил направен оглед от оперативна полицейска група. 

По случая е заведено досъдебно производство и е уведомена Окръжна прокуратура Видин. Предстои аутопсия на тялото, при която да се изясни каква е причината за смъртта и как е получена травмата, уточниха от полицейската дирекция в града.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
полиция починал травма аутопсия безпомощно състояние
