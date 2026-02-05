Оставката на Румен Радев:

Арестуваха жена в Казанлък за домашно насилие: Мъжът й не успял да я набие, тя отвърнала

Нестандартно развитие на случай на домашно насилие в Казанлък. След скандал и сбиване на млада двойка, в крайна сметка пострадал се оказал мъжът, тъй като неговата половинка успяла да му нанесе рана с нож.

От полицията в Казанлък излязоха със съобщение, че 29-годишна жена е нанесла прободна рана на 22-годишния си приятел.

Сигналът е подаден на 4 февруари от друга жена - 34-годишна, която е уведомила органите, тъй като е видяла пострадалия мъж на улица.

Потърпевшият е заявил, че жената, с която живее на семейни начала, му е причинила нараняването след скандал и сбиване.

Пострадалият мъж е настанен в болница без опасност за живота. Жената, с която е живял и която по време на сбиването му е причинила нараняването, е задържана.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

Не е прецедент

Подобен случай имаше и миналата година. Тогава по същия начин 51-годишна жена рани 49-годишния си приятел в село Добринци, община Джебел.

На 3 април при скандал тя нанесла порезни рани на мъжа, с когото са живеели на семейни начала.

Пострадалият мъж е бил прегледан и освободен.

Десислава Любомирова
