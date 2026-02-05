Любопитно:

След убийството в "Петрохан": Бивш вътрешен министър от ГЕРБ напомни решение на Рашков за Годеч (ВИДЕО)

05 февруари 2026, 11:41 часа 542 прочитания 0 коментара
След тройното убийството в хижа "Петрохан" бившият вътрешен министър и понастоящем народен представител от ГЕРБ от 26-ти многомандатен избирателн район София - област Младен Маринов напомни за решение на Бойко Рашков от 2022 г., когато като министър на вътрешните работи закрива районното полицейско управление в Годеч. Според Маринове важно да се отбележ и изтеглянето на  "Гранична полиция" е изтеглена от района.

Той коментира съмненията на Иван Демерджиев за прикриване на следи и призова да не се намесва политиката по тази тема, тъй като имаме престъпление, което се разследва. "Версиите са много, те не са пет-шест. Винаги се тръгва от всички и по реда на изключване са стига до най-вярната. Не искам да се правя на проф. Радулов, който спомняте си за убийството в Нови Искър се каза, че липсват 20 тона кокаин, то се оказа, че е чисто битова, ревностна основа. Врачките на друго място", коментира още Маринов. ОЩЕ: Педофилия или семеен конфликт? BG Elves публикува прословутия сигнал по случая "Петрохан"

Какъв трябва да е фокусът на разследването?

Маринов изрази мнение, че част от разследването трябва да бъде дейността на неправителствената организация - Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ).

На следващо място според бившия вътрешен министър трябва да се разследват личните контакти на хората от тази организация, но и не на последно място паричните потоци към НПО-то.

"Знам, че на всички е интересно, на мен дори е интересно, но не си позволявам да питам, защото знам, че всяко едно намесване в такова разследвнане, може да пречи. Малко търпение, мисля, че колегите ще си свършат работата", заяви още Маринов. ОЩЕ: Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството

Деница Китанова
