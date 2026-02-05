Лайфстайл:

Педофилия или семеен конфликт? BG Elves публикува прословутия сигнал по случая "Петрохан"

Случаят с тройното убийство на хижа "Петрохан" е горещата тема в България в момента, като отвсякъде валят различни спекулации, а вчера - 4 февруари - изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов (мандатът му според закона е изтекъл на 21 юли 2025 г.) насочи фокуса към педофилия и секта, без да го назовава конкретно, но потвърждавайки такива коментари на журналисти. Остана обаче нещо недоизказано - какво се е случило със сигнала за педофилия в хижата, постъпил отдавна в ДАНС и препратен по компетентност на прокуратурата.

Българската група киберексперти BG Elves публикува пълния текст на въпросния сигнал (със заличени лични данни), "за да прецените за какво действително става дума и как се използва пред обществото с цел да бъде изкривена истината за случилото се в хижа „Петрохан“". Те питат: "говорим ли за дете, което е жертва на тежки престъпления и организирано насилие, или за битов семеен конфликт, в който властни баба и дядо не приемат начина, по който дъщеря им отглежда и възпитава собственото си дете?".

И уточняват:

1. "Майката и бащата са публично известни личности от артистичните среди.

2. Майката има интереси и професионален път, свързани с ню ейдж и духовни учения - което само по себе си не представлява нито престъпление, нито доказателство за риск".

Към момента няма публична информация институционална проверка да е установила опасност за детето. Борислав Сарафов обаче вчера заяви, че родителите отказвали да съдействат на разследването.

Сигналът е от юни 2024 г. до Държавна агенция за закрила на детето, ДАНС, МВР и държавното обвинение. В сигнала до прокуратурата пише дословно следното: "Внимание! сигналът от 13.06.2024г. към горепосочените институции е станал достояние до т. нар. „рейнджъри“ и майката на … Моля, не допускайте повече кореспонденция, свързана с дете в риск, да попада предварително при обектите на проверка!Направете вътрешна проверка!".

Вижте сигнала тук, публикуван от BG Elves:

Снимка: BG Elves

 

Очаквайте подробности.

