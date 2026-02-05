Спорт:

Бойко Кръстанов е станал баща

05 февруари 2026, 12:08 часа 0 коментара
Бойко Кръстанов е станал баща

Бойко Кръстанов влезе в най-важната роля в живота си – тази на баща. Това съобщават няколко български медии днес (5 февруари), като се позоваха на публикация в социалните мрежи на половинката на актьора - Лидия Василева. Новината буквално гръмна в интернет, след като различни източници информират, че двойката е посрещнала първото си дете по-рано тази година. Въпреки че към момента официална информация от семейството няма, според някои източници Лидия е издала щастливото събитие със снимка на малки бебешки крачета, обути в чорапки с надписи "Аз обичам мама" и "Аз обичам татко". 

Засега Кръстанов и Василева предпочитат да стоят далеч от светлините на прожекторите и не издават подробности. 

Още: Близначката на Теа Минкова стана майка (СНИМКА)

Връзката на Бойко Кръстанов и Лидия Василева

Младата българска актриса Лидия Василева нашумя в шоубизнес средите като половинката на актьора Бойко Кръстанов. Тя е свързана с театралното изкуство още от студентските си година - според информацията за нея в интернет, тя е завършила НАТФИЗ и е бивша гимнастичка. Ангажирана с различни театрални постановки, в които съчетава артистичния си талант с енергия и присъствие.

За връзката ѝ с Кръстанов стана ясно през 2024 година, когато двамата за първи път публикуваха общи снимки от романтично пътешествие. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Въпреки че Бойко Кръстанов е от онези знаменитости, които са дискретни относно личния си живот, той е сред най-разпознаваемите актьори днес, известен с ролите си в "Стъклен дом", "Под прикритие", "Съни бийч" и други. 

Още: Дар от Бог: Силвена Роу е станала баба на близнаци

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Бойко Кръстанов бебе Лидия Василева
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес