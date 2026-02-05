Бойко Кръстанов е станал баща

Бойко Кръстанов влезе в най-важната роля в живота си – тази на баща. Това съобщават няколко български медии днес (5 февруари), като се позоваха на публикация в социалните мрежи на половинката на актьора - Лидия Василева. Новината буквално гръмна в интернет, след като различни източници информират, че двойката е посрещнала първото си дете по-рано тази година. Въпреки че към момента официална информация от семейството няма, според някои източници Лидия е издала щастливото събитие със снимка на малки бебешки крачета, обути в чорапки с надписи "Аз обичам мама" и "Аз обичам татко".

Засега Кръстанов и Василева предпочитат да стоят далеч от светлините на прожекторите и не издават подробности.

Връзката на Бойко Кръстанов и Лидия Василева

Младата българска актриса Лидия Василева нашумя в шоубизнес средите като половинката на актьора Бойко Кръстанов. Тя е свързана с театралното изкуство още от студентските си година - според информацията за нея в интернет, тя е завършила НАТФИЗ и е бивша гимнастичка. Ангажирана с различни театрални постановки, в които съчетава артистичния си талант с енергия и присъствие.

За връзката ѝ с Кръстанов стана ясно през 2024 година, когато двамата за първи път публикуваха общи снимки от романтично пътешествие.

Въпреки че Бойко Кръстанов е от онези знаменитости, които са дискретни относно личния си живот, той е сред най-разпознаваемите актьори днес, известен с ролите си в "Стъклен дом", "Под прикритие", "Съни бийч" и други.

