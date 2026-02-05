Заради скрити камери: Претърсват гинекологични кабинети в София

Претърсвания и изземвания са били извършени на осем адреса на частни гинекологични кабинети и в здравни заведения, след като беше съобщено, че в сайтове за възрастни са разпространени видеоматериали от гинекологичен кабинет в София. Това съобщиха от МВР. На един от адресите е установено наличието на видеокамера, разположена в позиция и помещение, съответстващи на наличното видеосъдържание, разпространено в двата уебсайта.

Иззети са вещи и предмети, съотносими към воденото разследване. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.

Съвместните действия са осъществени от служители на отдел „Икономическа полиция“, отдел „Разследване“ – СДВР, както и служители на Дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП.

Скандалът с качени клипове в сайтове с порнографско съдържание тръгна от салон за красота в Бургас. След това се установи, че видеа с клиенти са качени и от други салони. В Бургас прокуратурата вече образува разследвания, случаят в Казанлък е още се проверява.