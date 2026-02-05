Край на возенето с държавни пари: Великобритания посече мигрантите

Забрана мигрантите, кандидати за убежище, да използват платени от държавата таксита за посещение на здравни заведения за медицински прегледи, влезе във Великобритания, съобщи ВВС.

Британските власти промениха политиката след разследване на медията, което показа, че мигранти са пътували на дълги разстояния и солените цени на тези превози са били покрити от държавната хазна.

Един такъв фрапиращ случай е на кандидат за убежище, който заявява, че е изминал с такси 400 километра до личен лекар, което е струвало на Министерството на вътрешните работи 600 паунда.

Още: Катастрофа в морето: 15 мигранти загинаха край остров Хиос (ВИДЕО)

Премахване на всички стимули, привличащи мигранти във Великобритания

Забраната не спира напълно използването на таксита. Ще се допускат някои изключения за хора с физически увреждания, хронични заболявания и бременни. Тези случаи обаче ще трябва да бъдат одобрени от Министерството на вътрешните работи съгласно новите правила.

Източник: iStock

Според новите разпоредби таксита могат да се използват и по други причини, например пътуване между места за настаняване.

Британското министерство на вътрешните работи продължава да преразглежда тази ситуация, предаде БНР.

Още: Тръмп даде отбой с имиграционните, но не категорично, а с нови червени линии

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че е "сложила край на разточителната употреба на таксита за медицински прегледи, за да защити парите на данъкоплатците".

По думите й тя "няма да се спре пред нищо, за да премахне стимулите, които привличат нелегални мигранти към Великобритания, и да възстанови реда и контрола по британските граници".

През ноември стана ясно, че средно 15,8 милиона годишно паунда са били изразходвани за таксита за кандидати за убежище.