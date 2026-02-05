Зеленчуци който не яде: Хванаха над 14 тона контрабанден зарзават

Недекларирани 14 200 кг зеленчуци в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Украйна, са установени при митническа проверка на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Лесово". Случаят с нелегално пренасяната стока е от 30 януари, съобщиха от Агенция "Митници", цитирани от БТА.

Товарната композиция е била управлявана от турски гражданин, който представил документи, че превозва плодове - мандарини и нарове. След щателна проверка митническите инспектори обаче откриват контрабандно превозвани 14 200 кг краставици и домати.

На шофьора на камиона е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Образувано е административнонаказателно производство, по което нарушителят е заплатил наложената глоба в размер на 14 хил. евро.

Преди дни на ГКПП "Лесово" беше спряна и контрабанда на 711 хил. къса (35 550 кутии) цигари на стойност над 100 хил. евро. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

