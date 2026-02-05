Хванаха трима мъже с наркотици, в дома на единия са намерени 12 хиляди евро

Задържани са трима мъже, у които са открити няколко пластмасови шишенца и електронна цигара, съдържащи високорискови наркотични вещества, съобщиха от полицията във Варна, цитирани от БТА.

Тримата са арестувани, след като автомобилът, в който са били, е спрян за проверка. По-късно в дома на единия са намерени над 12 хиляди евро.

За откритите вещества е направена експертна справка. Тримата са задържани за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че преди два дни, по време на сделка, във Варна бе задържан 27-годишен мъж, а в дома му бяха намерени 20 хил. евро, кокаин, над 300 грама матамфетамин и 980 грама марихуана.

