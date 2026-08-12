Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път

Жена на 22 години е загинала в катастрофа на Софийския околовръстен път между булевардите "Черни връх" и "Симеоновско шосе", съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ - София. Сигналът за линейката е подаден в 21:07 часа. Спешният екип е отишъл на мястото на инцидента веднага, но само е констатирал смъртта на жената.

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От СДВР информираха, че загиналата жена се е движила пеша. От столичната полиция допълниха, че при друг пътен инцидент на бул. "Възкресение" и ул. "Кубан" също е пострадал пешеходец. Той е с леко нараняване, а шофьорът е избягал от мястото на произшествието.

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