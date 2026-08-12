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Най-нереалното преживяване: Допамин за сряда

12 август 2026, 22:30 часа 691 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Най-нереалното преживяване: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Сигурно едно от най-нереалните животни, които може да видите - лемурите, които се срещат само на остров Мадагаскар.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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