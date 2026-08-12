Най-нереалното преживяване: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Сигурно едно от най-нереалните животни, които може да видите - лемурите, които се срещат само на остров Мадагаскар.
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Madagascar is home to real-life “ninjas” — sifaka lemurs— NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2026
These lemurs can grow up to 55 cm long and move by leaping from one spot to another.
Unfortunately, deforestation has put the species at risk of extinction. pic.twitter.com/smz7Eg02Os
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