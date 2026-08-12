Съдът пусна двамата младежи, задържани за побоя над непалци - единият е присъствал и на убийството на Георги Кузев

Районният съд в Пловдив наложи мярка за неотклонение "под надзор на инспектор от детска педагогическа стая" спрямо непълнолетния младеж и "парична гаранция" от 700 евро спрямо 18-годишния мъж, нападнали непалски граждани. Заседанието се проведе при закрити врата, тъй като едното момче е на 17 години, съобщи БТА. Връзката между тези двама младежи и групата от Младежкия хълм в Пловдив е установена при разследването на убийството на Георги Кузев. Нападението над непалците също е било заснето на видеоклип.

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"Скромно предположение", че младежите са извършили деянието

Съдът посочи в мотивите си, че е налице скромно и минималистично обосновано предположение, че младежите са извършили деянието, но няма опасност да се укрият или да извършат друго престъпление.

Съдия Васил Тасев подчерта, че според съдебномедицинската експертиза пострадалите са с леки телесни повреди, изразяващи се в болка и страдание, без разтройство на здравето след нападението.

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Обвинението е за нанесена лека телесна повреда в съучастие, по хулигански подбуди. Наблюдаващият делото прокурор Мирослав Алендаров коригира информацията от сутрешния брифинг на колегите си и посочи, че непълнолетното момче е присъствало по време на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Снимка: Actualno.com

Единадесетокласниците нямат предходни криминални прояви, но са склонни към "безпричинна агресия"

И двамата са завършили 11-ти клас, нямат предходни криминални прояви, но е установено, че са склонни към безпричинна агресия.

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Нападението над непалците е станало на 24 срещу 25 юли в района на кръстовището на бул. „Руски“ с бул. „Шести септември“. Разследва се и версия, освен хулигански подбуди, дали не се касае и за ксенофобски, предвид оперативните версии за членуване на младежите в скинхедс организации и други, които подбуждат към омраза към хора с различна раса и етнически произход, каза прокурор Алендаров, цитиран от Българската телеграфна агенция.

Двамата непалски граждани живеят в България от около половин година и работят в печатница в село близо до Пловдив.

Пред медиите говори майката на непълнолетното момче Гергана Папазова, която каза, че синът ѝ членува в скинарска банда от малко повече от година. За нападението над непалските граждани момчето ѝ разказало, че видели наркомани, които повръщали и буйствали в магазин. За случая на Младежкия хълм разказал на майка си, че опитал да спре побоя, но не успял. Папазова каза, че многократно е звъняла на тел. 112, подавала е сигнали към "Общинска охрана" и районни управления, че непълнолетни се събират на сцена "Ядрото" в квартал "Капана", хълм Бунарджика, Сахат тепе и площад "Съединение", където консумират алкохол и наркотици. Тя твърди, че не е имало адекватна реакция и към сигналите ѝ да се провери в кои магазини се продава алкохол на непълнолетни. "Опитах всичко, включително психолози, но тази банда е по-силна от мен", каза майката.

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