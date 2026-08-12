След силния трус: Обявиха тридневен траур в Колумбия в памет на жертвите

Колумбия обяви тридневен траур в памет на жертвите на земетресението в понеделник с магнитуд 7,4. Жертвите са 216, а ранените повече от две хиляди. Продължава откриването на оцелели 35 часа след труса в тежко пострадалия град Перейра.

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Спасители претърсват отломките и в Кали – третият по големина град в Колумбия. Силно засегнати са и градовете Манисалес и Куибдо. Според експерти критичният срок са съдбата на затрупаните е 72 часа. Еврокомисията отпусна два милиона евро спешна помощ за пострадалите райони.

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