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Гонка на АМ "Тракия": Дрогиран шофьор на ТИР помете мантинела

12 август 2026, 14:34 часа 745 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Гонка на АМ "Тракия": Дрогиран шофьор на ТИР помете мантинела

Шофьор на ТИР е помел мантинела на магистрала "Тракия". Вместо да остане на мястото на инцидента, той е продължил по пътя си. Инцидентът е станал близо до 139-ия километър в посока Бургас. Патрул на "Пътна полиция" е спрял ТИР-а минути по-късно. ОЩЕ: Отново проблеми с движението по АМ "Тракия" на 2 места в следващите дни

При арестуването на шофьора станало ясно, че той е управлявал тежкотоварния камион с два вида наркотици - амфетамин и метамфетамин, в кръвта. Зад волана бил 43-годишен мъж, който е отказал да даде кръвна проба за последващ химически анализ.

Мъжът е криминално проявен и осъждан, съобщи БГНЕС. Той е задържан, а по случая е образувано бързо производство.

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Магистрала Тракия ТИР дрогиран шофьор
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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