Експертна прогноза: Българин може да счупи световен рекорд, недокосван от 35 години насам

Българският талант Божидар Саръбоюков несъмнено е една от големите звезди на леката атлетика. 22-годишният състезател затвърди статута си сред най-добрите в сектора за дълъг скок и при последната си изява. Той донесе първи медал на страната ни от 28 години насам за мъжката ни атлетика от европейско първенство. Саръбоюков завоюва бронзовото отличие на шампионата в Бирмингам. Така той вече има европейска титла на закрито, медал от световно първенство в зала и от европейско на открито. Той също така притежава и двата национални рекорда в дисциплината.

Експерти прогнозират историческо бъдеще за Божидар Саръбоюков

По тази причина, а и не само, мнозина смятат, че Саръбоюков тепърва може да пренапише историята на спорта. След успеха му в Бирмингам президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов вярва, че атлетът от Харманли е способен дори един ден да подобри световния рекорд. Върховото постижение в дългия скок датира от 1991 година и е притежание на Майк Пауъл - 8.95 метра. В момента най-добрият резултат на Божидар Саръбоюков е 8.49 метра.

ОЩЕ: След бронза на Европейското: Саръбоюков гони медал в Диамантената лига

"Той има тази перспектива"

Карамаринов подчерта, че това не е само негово мнение, а редица експерти в леката атлетика определят Саръбоюков като претендент за световния рекорд в дисциплината. Специално пред NOVA и Gong.bg. президентът на Европейската атлетика заяви: "Безспорно е, че в момента той е лицето на българската атлетика, но не само той се счита за бъдещето ѝ. Това е атлет, за когото в момента се говори в целия свят и по-специално сред специалистите в скоковете. Знаете откога е световният рекорд на Майк Пауъл - от 1991 година в Токио. Това е един от най-дълго задържалите се рекорди. Специалистите виждат в Божидар човека, който евентуално би могъл да се доближи до световния рекорд и да го подобри. Това не го казвам само аз като българин или нашите специалисти, а го говорят световните експерти. Той има тази перспектива, така че от него и хората около него зависи дали това ще се случи. Искрено му го желая."

Освен това, Карамаринов подчерта, че в момента Божидар е готов на резултати около 8.60 и 8.70 метра и много малко го дели от това да ги постигне на голям шампионат. Самият състезател също неведнъж е споделял, че е подготвен за по-големи скокове и е въпрос навреме това да стане реалност.

ОЩЕ: Весела Лечева след бронза на Божидар Саръбоюков: След две години в Лос Анджелис този скок ще е златен!