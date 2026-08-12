Незаконен е бил мотоделтапланерът, на който един загина, а друг пострада тежко

Мотоделтапланерът, на който един човек загина, а друг постпрада тежко, е бил незаконен, съобщават от Министерството на транспорта. Мотоделтапланерът падна в акваторията между Равда и Несебър. Днес, в 10:36 ч., в Координационния център за търсене и спасяване при авиационни произшествия (КЦТСАП) е получен сигнал за паднал мотоделтапланер в морето на около 200–300 метра от брега, с двама души на борда. Това се казва в съобщението на министерството. Оттам допълват, че екип на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е бил на терен в района още от неделя, след сигнал от областния управител на Бургас. При проверка инспекторите са открили мотоделтапланера, скрит в скалите между Равда и Несебър. Още: Един загина, друг е в тежко състояние след падане от хидроплан в Несебър Установено е, че той не е регистриран. От направения оглед е констатирано, че не е поддържан – моторът е ръждясал, има самоделни ремонти по винта и множество видими дефекти. Незабавно е подаден сигнал към телефон 112, откъдето е поискано инспекторите да сигнализират при установяване на излитане.

Излетял, но не се върнал

Снимка Министерство на транспорта

Вчера обаче на телефон 112 е получен сигнал за излитане на мотоделтапланерът, който не се е върнал. Полицията е напуснала района, а инспекторите са останали, за да уведомят службите при завръщане на летателния апарат. Това така и не се е случило. Машината е любителски сглобена. Като мотоделтапланер, тя следва да премине цялостна процедура по първоначално сертифициране като въздухоплавателно средство, тъй като няма типов сертификат. Още: Рускиня е първата жертва на българското море за летния сезонСлед това трябва да бъде регистрирана и да получи специално разрешение за извършване на такъв тип полети. За пилота се изисква национален лиценз за любител пилот (NPPL). Летателната дейност е била осъществявана напълно незаконно, в нарушение на изискванията за безопасност, без необходимите разрешителни и без вписване в регистрите на ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация“, съобщават от министерството.

Припомняме, че при произшествието двама души са се озовали във водата - единият е загинал, другият е в тежко състояние. Самоличността на жертвата все още се изяснява. Още: Военните реагираха на странен предмет в морето край Слънчев бряг (СНИМКА)