Тежък удар по европейския съперник на Левски дни преди гостуването в София

Отборът на АЕК Атина претърпя тежък удар дни преди гостуването си на Левски в плейофа за класиране в основната фаза на Шампионска лига. Както е известно, гръцкият шампион ще се изправи срещу българския първенец, след като двата тима преодоляха съперниците си в предните три кръга. Сега те са на крачка от групите на "турнира на богатите". Първата среща ще се изиграе на Националния стадион "Васил Левски" на 18 август, а реваншът в южната ни съседка е предвиден за 26 август.

Дни преди мача с Левски: АЕК загуби Суперкупата на Гърция

Шест дни преди първата среща гръцкият шампион изпита сериозно разочарование. АЕК загуби от ОФИ Крит в мача за Суперкупата на Гърция. Тимът от столицата поведе в резултата благодарение на Лука Йович, но след това допусна два гола във вратата си - на Танасис Андрутос и Константинос Костулас. В последните секунди на добавеното време АЕК се добра до равенството 2:2 чрез попадение на Зини и прати срещата в продължения. След като двата тима не излъчиха победител в следващия половин час, всичко трябваше да се реши на дузпи. Стражът на ОФИ Крит Никос Христогеоргос изигра ключова роля за развоя на двубоя, спасявайки изстрел от бялата точка на Барнабаш Варга. Така той осигури трофея на своя тим.

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Финалът за Суперкупата на Гърция се проследи със сериозен интерес от българските фенове. Както вече бе споменато, АЕК Атина ще се изправи срещу родния шампион Левски в плейофите на Шампионска лига. ОФИ Крит пък може да се окаже следващият съперник на ЦСКА, ако "армейците" отстранят Макаби Тел Авив. Те имат аванс от три гола от първия мач и се докосват до плейофния сблъсък за влизане в Лига Европа.

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