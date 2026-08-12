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Радар за икономика: Най-важните новини на 12 август 2026 г.

12 август 2026, 23:00 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радар за икономика: Най-важните новини на 12 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 12 август 2026 г.:

Заплатите в България: Картина докъде стигнаха с еврото

Средната брутна месечна работна заплата в България е достигнала 1 444 евро през второто тримесечие на 2026 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Тя се е увеличила с 9,8% спрямо същия период на миналата година. По-месеци средната брутна заплата е била 1 476 евро през април, 1 434 евро през май и 1 421 евро през юни. Средната заплата е нараснала с 2,6% спрямо първото тримесечие на годината.

Още: Заплатите в България: Картина докъде стигнаха с еврото

Новият размер на минималната работна заплата: Ето какво да очаквате през септември (ВИДЕО)

Очаква се до края на август да бъде приет работещ механиъм за определяне на минималната работна заплата, а до края на септември да бъде определен за 2027 г., обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с междуведомствената група за определяне размера на минималната работна заплата. Той напомни, че вчера работната група е провела първото си заседание, на което са приети всички изменения, които трябва да бъдат направени в Кодекса на труда.

Още: Новият размер на минималната работна заплата: Ето какво да очаквате през септември (ВИДЕО)

Най-голямата и най-малката средна пенсия в България: Официалните данни са ясни

Къде са най-високите пенсии в България като средна стойност след приемането на еврото? Статистическите данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за месец август вече дават представа за актуалната ситуация. И лошото е, че само в 8 области от 28 в България средната пенсия е над 500 евро, без да се смятат добавките.

Още: Най-голямата и най-малката средна пенсия в България: Официалните данни са ясни

Еврото се колебае спрямо долара, но се бетонира над психологическа граница

Снимка: iStock

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След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, а в началото на деня на 10 август се задържаше почти на същото равнище, настъпи рязка промяна. Курсът започна да пада надолу спрямо този на американската валута и два поредни дни затвори на 1,1542, а днес слезе още по-ниско. Все пак еврото остава над психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам.

Още: Еврото се колебае спрямо долара, но се бетонира над психологическа граница

Цената на петрола: Лоши новини след смъртоносни атаки срещу кораби в Близкия изток

Цените на петрола се повишиха още повече в сряда, 12 август, след като смъртоносни атаки срещу кораби в Червено море и Оманския залив засилиха опасенията за доставките по световните морски маршрути. Всичко това се случва в момент, в който дипломатите все пак дадоха сигнали за напредък по отношение на повторното отваряне на Ормузкия проток. Фючърсите на суровия петрол „Брент", който е референтен за Европа, отбелязаха ръст от около 1,24% до 90 долара за барел. Фючърсите на американския суров петрол WTI се повишиха с 1,3% до 84,3 долара за барел в началото на азиатската търговия.

Още: Цената на петрола: Лоши новини след смъртоносни атаки срещу кораби в Близкия изток

Takeaway напуска българския пазар

Just Eat Takeaway.com възнамерява да преустанови дейността си в България. Всички доставки се планира да бъдат прекратени от 15 септември 2026 г. Целта на това решение е компанията да насочи инвестициите към пазари, на които може да ускори растежа и да изгради силни и устойчиво печеливши позиции. Бизнесът има история от над 20 години у нас, а от 2018 г. работи под марката Takeaway.com.

Още: Takeaway напуска българския пазар

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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