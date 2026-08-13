"Няма да е краят на света, ако Ред Бул вземе Никола Цолов за резервен пилот през 2027 година"

Поредният луд сезон във Формула 1 е на път да започне с пълна сила, като предстои да се определи съставът на стартовата решетка за 2027 година. Пилоти като Макс Верстапен, Карлос Сайнц и Фернандо Алонсо са ключови фигури на пазара. Решенията им могат да предизвикат значителни промени и, потенциално, да отворят вратата за няколко обещаващи таланти. Авторитетното издание "PlanetF1" разгледа отблизо звездите от Формула 2, които са в центъра на спекулациите, като обърна специално внимание на Никола Цолов.

Никола Цолов е водещ кандидат за място във Формула 1 през 2027 година

Лидерът в шампионата на Формула 2 Никола Цолов е младият пилот, около когото безспорно се вихри най-голям шум, що се отнася до Формула 1 през 2027 г. Българският тийнейджър е част от юношеската програма на Ред Бул и влезе в историята с невероятното си представяне, включващо три поредни победи и общо шест от началото на кампанията. Цолов е сериозно спряган за мястото на Лиам Лоусън в Рейсинг Булс. Въпреки това, новозеландецът подобри представянето си през последните седмици и очаква преговорите за бъдещето му да започнат по време на лятната пауза.

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Спекулациите около Цолов бяха отхвърлени като просто слухове от шефа на Рейсинг Булс Алън Пърмейн, но той все пак призна, че Българският лъв е "следващият на опашката". Наскоро Цолов заяви пред "Sky F1", че все още нищо не се е случило по отношение на разговорите за бъдещето му, но добави, че няма никакво съмнение, че ако нещата продължат по същия начин, един ден със сигурност ще получи такава възможност.

Засилващите се спекулации относно кариерата на Верстапен в Ред Бул също предполагаха да отворят вратата за Цолов. Исак Хаджар, Лоусън и Арвид Линдблад в момента впечатляват на останалите места, управлявани от Ред Бул. Не би било трудно да си представим повишение за Лоусън или Линдблад, ако Верстапен напусне отбора, като по този начин освободи място в Рейсинг Булс за Цолов. Но макар че множество източници съобщиха на "PlanetF1", че Верстапен води преговори с Макларън, изглежда, че сега се очаква той да остане в редиците на "биковете".

Изключването на Лоусън или Линдблад от Рейсинг Булс би било сурово, но не и невъзможно. Първият изглежда най-застрашен, ако Цолов бъде повишен през 2027 година, написаха от изданието. Въпреки че шансът на новозеландеца в Ред Бул беше изключително кратък, отборът традиционно не е склонен да дава на пилотите си втори шанс в основния състав след понижение.

Ред Бул може да вземе Цолов за резервен пилот

Съществува възможност Ред Бул стратегически да настани Цолов на друго място на стартовата решетка. В противен случай той може да се наложи да прекара сезона като резервен пилот на Верстапен и неговия съотборник. Това може да се окаже положителен етап от кариерата на българина. Например, това, че Оскар Пиастри прекара една година на резервната скамейка по този начин, не му навреди по никакъв начин. Цолов би могъл да натрупа опит зад волана на болид от Формула 1 по време на частни тестове и първите свободни тренировки (FP1), преди да се присъедини към стартовата решетка през 2028 г., ако не се отвори възможност за 2027 г. Това не би било краят на света.

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