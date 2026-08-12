Блъснал патрулката докато бягал: Хванаха 14-годишен зад волана

Четиринадесетгодишен младеж е направил опит да осуети полицейска проверка и е нанесъл материални щети по патрулен автомобил. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова, цитирана от БТА. Случаят е от вторник, около 14:30 часа в село Славяни служители на сектор “Пътна полиция“ са предприели проверка на лек автомобил “Дачия“. Шофьорът не се е подчинил на подадения сигнал за спиране и е сменил посоката на движение. При маневрите е нанесъл материални щети по предната част на патрулния автомобил. Още: Нарочно блъснал патрулка, докато бягал: Шофьор на “Порше“ се сдоби с обвинение

Полицейските служители незабавно са го свалили от превозното средство, като е установено, че автомобилът се управлява от 14-годишен младеж. На адрес в селото е установен негов родител, на когото е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата. По случая е образувано досъдебно производство, работата продължават служители на районното управление в Ловеч. Още: Опитал се да избута патрулка: Издирват българин в Гърция