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"Беше притеснен, плака, живея в кошмар": Говори майката на момче, присъствало на побоя в Пловдив

12 август 2026, 22:40 часа 1223 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
"Беше притеснен, плака, живея в кошмар": Говори майката на момче, присъствало на побоя в Пловдив

Отговорните институции – МВР и общинската охрана, са неглижирали и пренебрегвали сигнали и оплаквания, свързани с групата младежи, част от които са обвинени за жестокия побой и смъртта на Георги Кузев в Пловдив, както и за нападения над непалци. Това разказа пред журналисти Гергана Папазова, майка на едно от момчетата, задържани за побоя над непалците, за когото стана ясно, че е присъствал и на побоя над Кузев. 

"Живея в кошмар. Ситуацията е повече от ужасна, особено с Георги Кузев. Това се случва с много младежи в Пловдив – да си влияят един на друг по възможно най-лошия начин", каза жената, цитирана от Нова телевизия.

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Всичко започнало преди година и половина. Тогава 16-годишният ѝ син се запознал с група скинари. "Започнаха едни нощни излизания и да пие алкохол", казва майката. Тя твърди, че много пъти е подавала сигнали на 112, откъдето изпращали патрул, но нямало никаква реакция от страна на полицаите, с които говорила.

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"Местата, където се събираха, са "Сцена", "Съединение", "Бунарджика". За "Бунарджика" съм се свързала с Общинска охрана да подам оплакване, но от там ми казаха, че на място имат само един човек. А там ходят компании от по 10-15 човека. Този човек няма как да се справи с тях. Казаха ми да подам оплакване към Общината, за да им осигурят повече хора", разказа още Папазова.

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Тя добавя, че постоянно разговаряла със сина си. Всеки ден му правела и тестове за наркотици. "Това е глутница, секта. Всеки ден съм му повтаряла да не се събира с тези деца", казва жената. "Веднъж в 22:00 часа го търсих на Сахат тепе. Двама ми предложиха наркотици. Отидох в 4. РУ да съобщя, а от там ме пратиха да си лягам", сподели тя.

Папазова посочи още, че напиванията на групата не са тайна за никого. "Исках да предупредя полицията. Следях го и знаех, че ходи до магазинчета за алкохол и цигари. Исках да предупредя, да се изземат камери да проверят къде се продава алкохол на малолетни. Това не беше възможно. Многократно съм се обаждала на полицията и 112", разказва жената. "Те са крайна група. От година и нещо съм в адски тормоз от тези събирания. Започна да не се прибира, да не си вдига телефона", продължи разказа си майката.

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Тя каза още, че синът ѝ бил потресен, когато разбрал за убийството на Георги Кузов. "Целта им е била да го сплашат", каза жената. И добави, че не знае дали предварително е било планирано това сплашване. "Беше притеснен, плака. Каза ми, че не е очаквал да се стигне до този край. Опитал се е да се намеси, но не е могъл да повлияе", твърди тя.

Когато му е ровила в телефона, не е намирала клипове с насилие. "Ако получи обвинение и наказание и си го изтърпи, не мисля, че ще му се отрази зле. Трябва да си вземе поука", допълни тя.

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майка Пловдив убийство Младежки хълм
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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