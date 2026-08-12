Шави се завръща край тъчлинията - ще води отбор на Мондиал 2030

През последните седмици една от най-коментираните теми в международния футбол бе кой ще поеме националния отбор на Нидерландия. "Лалетата" се представиха разочароващо на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, като отпаднаха още на 1/16-финалите, което доведе до раздяла с Роналд Куман. Последваха сериозни спекулации за това кой ще го наследи на селекционерския пост, като се споменаваха имената на Роберто Мартинес, Луис ван Гаал, Арне Слот и Ерик тен Хаг.

Нидерландия се разбра с Шави

В крайна сметка в "ниската земя" са избрали друг за поста. От Нидерландската федерация официално обявиха назначението на Шави Ернандес начело. Испанската легенда подписа договор с "лалетата" до 2030 година, когато ще се състои следващият Мондиал. Новината, съобщена за първи път от трансферния гуру Фабрицио Романо, идва след като беше постигнато устно споразумение с бившия треньор на Барселона. Според Романо, Шави ще привлече Патрик Клуйверт като част от треньорския си щаб.

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Първи думи на Шави като селекционер на Нидерландия:

"За мен е чест да стана треньор на нидерландския национален отбор. Като човек, израснал в академията на Барселона, под силното влияние на личности като Йохан Кройф и Ринус Михелс, чувствам специална връзка с нидерландския футбол. Може да се каже, че в известен смисъл съм син на нидерландския футбол", обясни Шави в първия си ден на новия пост. Очакват се повече подробности за останалата част от треньорския щаб и датата на официалното представяне. Джъстин Клуйверт, син на легендарния Патрик Клуиверт, ще бъде една от ключовите фигури в новия състав.

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