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Транспортираха с хеликоптер пребито 5-годишно дете, арестуваха бащата

12 август 2026, 18:47 часа 1709 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Транспортираха с хеликоптер пребито 5-годишно дете, арестуваха бащата

Пребито момченце на 5 години е постъпило за лечение в тежко състояние в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана тази сутрин, то е стабилизирано и в следобедните часове е откарано с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщи за БТА директорът на болницата д-р Тони Тодоров.

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Побоят е нанесен в село Новачене, община Ботевград, от бащата на детето, който е на 25 години. По сигнал на полицията в Монтана той е задържан в Районното управление на МВР в Ботевград. По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс за престъпление в условията на домашно насилие. Божинов обясни, че майката на детето е от село Баурене в община Криводол, което се намира в близост до Монтана.

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По първоначални данни след побоя майката е взела детето и го е докарала в болницата в Монтана, където лекарите веднага се обадили на полицията. Същото семейство, в което майката е на 24 години, а бащата на 25 години, има четири деца, уточниха от полицейската дирекция в Монтана. 

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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