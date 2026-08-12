ПСЖ започна сезона ударно! Астън Вила се бори мъжки, но не спря парижани за втора Суперкупа на УЕФА

Клубният футбол на най-високо ниво се завърна с гръм и трясък! Победителят от Шампионска лига Пари Сен Жермен триумфира с 2:1 над Астън Вила в мача за Суперкупата на УЕФА. Срещата се играе преди началото на новия сезон между победителя в "турнира на богатите" и този в Лига Европа през изминалата кампания. Хвича Кварацхелия даде аванс на парижани, но Браян Маджо върна бирмингамци в мача в края на първата част. През второто полувреме Дезире Дуе отбеляза победния гол в полза на френския шампион и донесе втора поредна Суперкупа на тима.

ПСЖ вдигна Суперкупата на УЕФА след победа над Астън Вила

Първото полувреме бе изключително интересно. Англичаните стартираха по-активно и наложиха преса в самото начало на срещата. Скоро обаче класата на парижани надделя и те установиха контрол върху двубоя. В първия четвърт час се стигна до два удара към всяка от вратите, но неточни. Срещата продължи да бъде равностойна, но ПСЖ все пак взе своето и поведе в 20-а минута след гол на Хвича Кварацхелия. Попадението даде импулс на играчите на френския шампион, но те така и не успяха да го реализират. Вместо това те допуснаха четири много опасни ситуации пред вратата си. Натискът на бирмингамци се отплати малко преди края на първата част, когато Браян Маджо изравни резултата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство 1:1.

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Дуе донесе трофея на ПСЖ

Треньорът на ПСЖ не остана доволен от показаното от неговия тим в последните минути на първата част и предприе смяна на почивката, пускайки в игра Усман Дембеле. В началото на второто полувреме парижани свършиха по-добра работа с неутрализирането на голмайстора Маджо. Въпреки това, бирмингамци отново бяха по-активни. Това обаче не даде желания резултат, като те отново допуснаха да изостанат в резултата. Дезире Дуе върна ПСЖ напред, но първоначално попадението му беше отменено. След намесата на ВАР съдията призна гола на френския национал. В останалите минути Астън Вила се опита да изравни и да прати срещата в продължения, но парижани удържаха на натиска и в крайна сметка се поздравиха с успеха. Това е втори пореден триумф със Суперкупата на УЕФА за отбора на Луис Енрике.

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