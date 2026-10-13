Морската администрация във Варна засега мълчи за втория ударен кораб край Крапец

Към момента морската администрация във Варна няма информация за втори ударен кораб на север до Крапец (община Шабла, област Добрич - бел. ред.) и не може да се каже нищо. Няма към момента информация и властите категорично отказва да кажат има ли такава информация за евентуален втори ударен кораб в Черно море. Това съобщи отново кореспондентът на bTV във Варна Йордан Фотев. Още: Състоянието на моряците и има ли тежко пострадали: Нова информация след поредния удар по кораб в Черно море

Абсолютно никой не е поел отговорност за тази атака, стана ясно от думите му.

Тепърва ще се установява и чия собственост е евентуалният ударен кораб край Крапец.

Какво се знае към момента?

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Припомняме, че премиерът Румен Радев ще извика за разговор посланик Елеонора Митрофанова. Само преди минути по време на съвета, който провеждаме, имаме информация за друг ударен кораб на 70 мили източно от Крапец, заяви министър-председателят.

Припомняме, че нова атака с безпилотни летателни апарати и удар с дронове по търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е станала в Черно море - името на кораба е "Челси 3". Инцидентът станал на 15 морски мили от град Бяла - тоест на ръба на българските териториални води. Информация съобщи Нова телевизия, а данни за същото публикува и БНТ.

Сигналът за нападението над кораба "Челси 3" е подаден в 1:57 часа през нощта. Обаждането е постъпило на тел. 112 от дежурния на "Варна трафик".

По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Двама моряци са пострадали при удара срещу плаващия под флага на Малта кораб. Екипажът вече е свален на брега, казаха източници на Maritime.bg.

Сигналът е предаден на всички институции - МВР, Морска администрация, ГДНП, НСО и до местните власти. Все още няма официално потвърждение от властите.

Плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ. Корабът е собственост и се управлява от базирана в Украйна компания. Последна проверка като държавен пристанищен контрол (ДПК) е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за спиране на плавателния съд, съобщава още сайта Maritime.bg.

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