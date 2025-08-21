Войната в Украйна:

Мъж е задържан за домашно насилие над родителите си

21 август 2025, 12:35 часа 337 прочитания 0 коментара
Мъж на 52 години от Луковит е бил задържан за срок до 24 часа за домашно насилие над родителите си, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Около 13:00 ч. вчера в Районното управление в Луковит е получен сигнал, който гласял, че на адрес в града мъжът е упражнил домашно насилие спрямо своите родители. По случая е образувана проверка и работата продължава.

В началото на август 40-годишна жена подаде сигнал за домашно насилие срещу мъжа, с когото живее на семейни начала.

 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
